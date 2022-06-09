Zabıta ekiplerinden fırınlara gece denetimi - Haberler

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Zabıta ekiplerinden fırınlara gece denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zabıta ekiplerinden fırınlara gece denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınlara gece denetimi gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınlara gece denetimi gerçekleştirdi.

Şehir merkezinde bulunan tüm fırınlarında gerçekleştirilecek olan denetimler çerçevesinde hijyen, ruhsat ve gramaj incelemesi yapan ekipler, kurallara uymayan işyerlerine uyarı ve cezai işlem uyguladı. Sürdürülen denetimlerle ilgili kısa bir bilgi veren yetkililer, "Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden denetimlerimize devam ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurullara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda ve işlemde bulunduk" diye konuştu.

Vatandaşlar ise denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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