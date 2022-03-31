Zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesi denetimleri arttırdı

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesinde denetimler arttırıldı.

Ramazan ayı öncesi denetimlerini sıkılaştıran Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında vatandaşlardan daha çok ilgi ve talep gören ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimleri de gerçekleştiriyor. Ekipler, ilçede bulunan fırınlarda gıda, gramaj, hijyen, yetki ve fiyat denetimlerini sürdürürken, pide üretimi ve satışı hususunda da denetimlere devam ediyor.

Hem vatandaşların hem de esnafların haklarının korunmasına yönelik denetimlerin yapıldığını belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "İçerisinde bulunduğumuz bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan ayının güzelliklerini, vatandaşlarımız huzur içerisinde hep birlikte yaşasınlar diye aldığımız tedbirler çerçevesinde denetimlere devam ediyoruz. Denetimlerimiz ile hem esnaflarımızın haksız bir itham ile karşı karşıya kalmalarını önlüyor, hem de bir olumsuzluğa izin vermiyoruz. Her zaman sürdürdüğümüz sosyal belediyecilik uygulamalarımız ile Ramazan ayının bereket iklimini önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de paylaşma ve dayanışma ile hane hane şehrimize yaymak için tüm imkanlarımız ve tüm ekiplerimizle sahada olarak yine vatandaşlarımızın kapılarını çalmaya devam edeceğiz" dedi. - ORDU