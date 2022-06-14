Zabıta ekipleri marketleri denetledi Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, marketlerde denetlemelerde bulundu. Zabıta ekipleri marketlerdeki rafları tek tek dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği ve etiket denetimleri yaptı. Zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde, esnafların ruhsat belgelerini ve satılan ürünlerin sağlık acısından uygunluğunu kontrol ettiler. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / Yerel Sungurlu Zabıta Çorum Yerel Haberler

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