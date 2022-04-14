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Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki marketleri denetledi. Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, son günlerde artan fiyatların önüne geçmek amacıyla sürdürülen denetimlerin devam ettiğini dile getirdi. Yetkililer, denetimlerin bundan sonraki süreçte de artarak süreceğini sözlerine ekledi. - ADIYAMAN

Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı

Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı

Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Yerel, Haberler

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