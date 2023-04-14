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Zabıta ekipleri market denetiminde

Zabıta ekipleri market denetiminde

Yerel Haberler

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde market denetimleri gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde market denetimleri gerçekleştirdi.

Çayırova'da zabıta ekipleri Ramazan ayında denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler kent genelindeki marketlerde özellikle gıda ve temel tüketim maddelerinin raflarda ve depolarda yer alıp almadığını denetleyerek, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farkları titizlikle inceledi.

Ekipler, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını inceleyerek uyarılarda bulundu. Ürünlerin etiket fiyatları ve faturalarını inceleyen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de denetledi. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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