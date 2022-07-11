Zabıta ekipleri izinsiz kıyma çekenleri denetledi

Çorum'da Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, izinsiz kıyma çekimi yapan işyerlerine baskın yaptı. Denetimler sonucu 15 iş yerine tutanak tutuldu.

Zabıta ekipleri bayramda denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Kurban Bayramında mahalle arası ve izinsiz işyerlerinde kıyma çekimi yapanlara yönelik zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı ile oynayanlara göz açtırmıyor. Denetimlerde 15 iş yerine baskın yapan zabıta ekipleri, hijyensiz olması ve izinsiz kıyma çekimi yapması sebebiyle tutanak tuttu.

Kurban hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tüm tedbirleri alan Çorum Belediyesi, her türlü ihbarı değerlendiriyor, gerekli çalışmaları yapıyor. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel