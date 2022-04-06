Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak için denetimde

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde market ve süpermarketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihi ve saklama koşullarını denetledi.

Market ve süpermarketlerde raflarda bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerini ve saklama koşullarına uygunluğunu kontrol eden ekipler, insan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime uygun olmayan ürünleri imha etmek üzere topladı.

Halkın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz koşulun önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran ekipler, kanunlara uymayan işletmeler hakkında da tutanak düzenledi. Ekipler alkollü içecek başta olmak üzere tarihi geçmiş et ve süt ürünlerinden oluşan 1000'e yakın ürün tespit etti.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, bakkal, market ya da süpermarketlerden alışveriş yapan vatandaşların daha dikkatli olmalarını isteyerek, "Ürünleri alırken mutlaka son kullanma tarihlerini kontrol edin. Sağlıksız satış yapan işletmeleri "444 00 48" numaralı telefonu arayarak bildirebilirsiniz. Ekiplerimiz, vatandaşın huzuru ve sağlığı için çalışmalarına ilçe genelinde devam ediyor" dedi.

Tüketim maddelerinin insan sağlığına uygun koşullarda satışı için denetim yapan ekipler ayrıca stokçuluk, etiket fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırması çerçevesinde kontrolleri gerçekleştirdi. - MUĞLA