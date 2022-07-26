Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor Adıyaman Belediyesine bağlı zabıta müdürlüğü ekipleri, trafik ışıklarında dilenenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Adıyaman Belediyesine bağlı zabıta müdürlüğü ekipleri, trafik ışıklarında dilenenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kent merkezinde bulunan trafik ışıklarında dilenen ve duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler çerçevesinde dilenci şahıslar tek tek yakalandı. Zabıta karakoluna götürülen şahıslar hakkında kabahatler kanununa göre cezai işlem uygulandı. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Adıyaman Zabıta Yerel Haberler

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