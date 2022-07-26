Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Adıyaman Belediyesine bağlı zabıta müdürlüğü ekipleri, trafik ışıklarında dilenenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

 - Güncelleme:

Adıyaman Belediyesine bağlı zabıta müdürlüğü ekipleri, trafik ışıklarında dilenenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kent merkezinde bulunan trafik ışıklarında dilenen ve duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler çerçevesinde dilenci şahıslar tek tek yakalandı. Zabıta karakoluna götürülen şahıslar hakkında kabahatler kanununa göre cezai işlem uygulandı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Zabıta Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title