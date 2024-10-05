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Zabıta, Doğa Katliamına 'Dur' Dedi: Firmaya 140 Bin Lira Ceza

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Bilecik'te bir okul inşaatı yapan firmanın doğaya döktüğü hafriyat nedeniyle zabıta ekipleri harekete geçti. Firma, ormanlık alana yaklaşık 300 kamyon hafriyat döktüğü için 140 bin lira ceza aldı.

Zabıta doğa katliamına 'dur' dedi

BİLECİK - Bilecik'te bir okul inşaatı yapan firma çıkan hafriyatını doğaya dökünce zabıta harekete geçti. Firmaya 140 bin lira ceza kesildi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde taşeron firma tarafından yapımı devam eden özel eğitim anaokulu inşaatından çıkan hafriyat ve taşları döküm sahası yerine ormanlık alana döküldü. İnşaatın yanındaki ormanlık araziye yaklaşık 300 kamyon hafriyat döken firmaya zabıta 'dur' dedi. Zabıta Müdürlüğü bağlı ekipleri hemen olay yerine giderek, firmanın hafriyat dökmesine engel oldular. Firmaya, Kabahatler Kanunu'na göre 140 bin lira idari para cezası kesildi.

Zabıta, Doğa Katliamına 'Dur' Dedi: Firmaya 140 Bin Lira Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel

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