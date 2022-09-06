Zabıta aracı sünnet arabası oldu

Manisa'nın Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Metin Yılmaz'ın oğlu Kayra Yılmaz'ı unutmayarak sünnet törenine katıldı. Zabıta ekipleri tarafından süslenen Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü aracı, Yılmaz'ın sünnet arabası oldu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve zabıta müdürlüğü personeli, geçtiğimiz yıllarda vefat eden mesai arkadaşları zabıta memuru Metin Yılmaz'ın oğlu Kayra Yılmaz'ı unutmadı. Kayra'nın sünnet törenine bizzat katılan Başkan Çerçi, Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar ve zabıta ekipleri, Kayra Yılmaz'ı yalnız bırakmadı. Zabıta arabasını süsleyen zabıta ekipleri, Kayra Yılmaz'ı ekip arabasına bindirerek konvoy eşliğinde şehir turu attı. Kayra ile birlikte oynayan ekipler Yılmaz ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Geçtiğimiz yıllarda vefat eden mesai arkadaşımız Metin Yılmaz'ın kıymetli evladı Kayra'nın sünnet düğününe katıldık. Rabbim hayırlı ömürler nasip etsin" dedi. Yılmaz ailesi de kendilerini mutlu gününde yalnız bırakmayan Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA