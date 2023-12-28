ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu çatısı altında (Z-AK) Zonguldak Arama Kurtarma Derneği kuruldu.

Proje ile ilgili açıklama yapan ZONDEF Genel Başkanı Ziya Öncan, "Acil durum ve afetlerde anında müdahale gereklidir. Yaşanabilecek bir depremde tüm halkımızın hazırlıklı olması son derece elzemdir. Bizlerde bu düşünce ile

Ülkemizde yaşanan tüm depremlerde olduğu gibi 06 Şubat Maraş Depreminde de çok hızlı aksiyon alan Ülkemizin umudu olan, Bölgemizin gururu olan Zonguldaklı Madencilerimiz ve İstanbul'da faaliyette bulunan ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu bünyesinde madenci torunları olarak profesyonel Arama Kurtarma Ekipleri kurulmasına karar verdik" dedi.

Açıklamasına devam eden başkan Öncan, "ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu çatısı altında kurduğumuz kısa adı Z-AK Zonguldak Arama Kurtarma Derneğimizin bünyesinde oluşacak arama kurtarma ekiplerinde asgari düzeyde ve nitelikli eğitimi gaye edinen Z-AK Arama Kurtarma'nın bir neferi olmak ve eğitim almak isteyen tüm gönüllülerimizi hemşerilerimizi bu güzide topluluğun içinde yer almaya davet ediyoruz" dedi. Z-AK Zonguldak Arama Kurtarma Derneğine katılmak isteyenler. ZONDEF sosyal medya hesaplarımız ve Derneklerimiz üzerinden başvuru yapabilirler" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK