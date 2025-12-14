Yüzyılın Konut Projesi başvurularında son haftaya gelindi

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan açıklamaya göre 500 bin sosyal konut için başvuru tarihlerinin e-Devlet için 18 Aralık, banka aracılığıyla yapılan başvuruların ise 19 Aralık'ta sona ereceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları devam ediyor. e-Devlet'ten yapılan başvurular için son başvuru tarihi 18 Aralık olarak açıklanırken, banka aracılığıyla yapılan başvuruların ise 19 Aralık Cuma günü sona ereceği belirtildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 29 Aralık'ta hak sahipliği için kura çekimlerinin başlayacağı, bu kuraların ise 27 Şubat 2026'da sona ereceği açıklandı. - ANKARA