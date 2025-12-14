Haberler

Yüzyılın Konut Projesi başvurularında son haftaya gelindi

Yüzyılın Konut Projesi başvurularında son haftaya gelindi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan açıklamaya göre 500 bin sosyal konut için başvuru tarihlerinin e-Devlet için 18 Aralık, banka aracılığıyla yapılan başvuruların ise 19 Aralık'ta sona ereceği açıklandı.

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan açıklamaya göre 500 bin sosyal konut için başvuru tarihlerinin e-Devlet için 18 Aralık, banka aracılığıyla yapılan başvuruların ise 19 Aralık'ta sona ereceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları devam ediyor. e-Devlet'ten yapılan başvurular için son başvuru tarihi 18 Aralık olarak açıklanırken, banka aracılığıyla yapılan başvuruların ise 19 Aralık Cuma günü sona ereceği belirtildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 29 Aralık'ta hak sahipliği için kura çekimlerinin başlayacağı, bu kuraların ise 27 Şubat 2026'da sona ereceği açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Avustralya'da silahlı saldırı! Plajdaki insanları hedef aldılar

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
title