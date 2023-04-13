İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan "Yüzyılın Ağıdı" oratoryosu, İzmirli sanatseverlerle buluştu. Deprem felaketinin etkilediği 11 kente ait ağıt ve türkülerden oluşan oratoryo büyük ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği, İnci Vakfı, Belçika Türk Kadınları Derneği ve Gönül Makamı Türk Müziği Eğitim Terapi Kulübü ortak çalışması "Yüzyılın Ağıdı" oratoryosu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) İzmirli sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin etkilediği 11 ile ait ağıt ve türkülerden oluşan "Yüzyılın Ağıdı" oratoryosu büyük ilgi gördü. Geceye İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Kent Konseyi'ni temsilen Yürütme Kurulu Üyesi Nüsret Doğan Albayrak, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, İnci Vakfı Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve İzmirliler katıldı. Oratoryo yazarları Berin Oğultürk ve Dr. Ekin Ercan'ın yanı sıra oratoryoya destek veren Fatma Çelik de konuklar arasındaydı. Geceye katılan Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat duygulandıran bir konuşma yaptı.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu "Unutmadık, unutmayacağız" dedi. Özuslu, İzmir'e gelen depremzede yurttaşlara kucak açtıklarını belirterek "Yaraları saracağız" diye konuştu. İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu da "Her afette olduğu gibi ilk günden başlayarak gücümüzü kamu ve yerel yönetimlerle birleştirerek daha fazla kişiye ulaşmak için tüm gayretimizle iyilik havuzlarına katkılarımızı sağladık. Kendimizi uzun sürecek bir maratonda hissediyoruz. Tüm gücümüzle bölge için çalışmalarımızı iş birliğiyle sürdüreceğiz" dedi.

İzmir Kent Konseyi Yönetim Kurucu Üyesi Nüsret Doğan Albayrak ise deprem felaketinin ardından bir şeyler yapma azmiyle bölgeye desteklerini sunan herkese teşekkür etti. Etkinliğin sonunda İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylendi.