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Yüzücüler 2025'i Kucaklamak İçin Boğaz'a Atladi

Yüzücüler 2025'i Kucaklamak İçin Boğaz'a Atladi
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Üsküdar Kuzguncuk sahilinde bir araya gelen profesyonel yüzücüler, 2025 yılını karşılamak için Boğaz'ın soğuk sularına atlayarak kutlama gerçekleştirdi. Yüzücüler, geleneksel olarak her yıl yeni yılı denizde karşılamanın mutluluğunu paylaştılar.

Üsküdar Kuzguncuk sahilinde bir araya gelen yüzücüler, Boğaz'ın soğuk sularına atlayarak 2025'i kutladı.

Üsküdar Kuzguncuk sahilinde bir araya gelen profesyonel yüzücüler, 2025 yılını denize girerek karşıladı. Kuzguncuk sahilinden denize atlayan yüzücüler, yeni yıla dakikalar kala soğuk suda kulaç attı.

Lisanslı yüzücülerden Faruk İlgüy, "Yaklaşık 5,6 senedir aynı ritüelle yeni yılları karşılıyoruz. 2025'i de bu vesileyle suda karşılayacağız inşallah. Temennimiz bol uğurlu bir sene olur. Mutlu, huzurlu, umutlu bir sene olur. Tabi ki başta sağlık. Hem ülkemiz hem de bizim için. Biz denizde karşılıyoruz çünkü biz yüzüyoruz. Yaz kış denize giriyoruz. Lisanslı bir sporcuyuz bilinçsiz bir şekilde girmiyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. Soğuk su aynı zamanda bizim için şifa. Biz de devamlı giriyoruz. Bilinçli bir şekilde yüzmek isteyen arkadaşları bekliyoruz. Herkesin yeni yılını kutluyoruz" dedi.

Her yeni yılda gelenekselleşmiş bir şekilde denize girerek yeni yılı karşıladıklarını ifade eden Mehmet Serkan Öztan, "2024'ü artık gelenekselleşen bir şekilde gece 00.00'da denize girerek bırakıp 2025'e geçeceğiz. 2025 yılının tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyorum. Söylediğim gibi heyecanla sabırsızlıkla bir an önce yeni yılın gelmesini bekliyoruz. Eski yıl nasıl geçti aslında 2024 yılında fena geçmedi. Ama yeni yıldan da tabii umutlarımız var. İnşallah her şeyin milletimiz için vatanımız için insanlık için hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

Emirhan Gülbey ise, "Öncelikle bütün vatanımıza milletimize güzel bir yıl diliyorum. Onun dışında kadınlara hayvanlara çocuklara yapılan şiddetin artık son bulmasını istiyorum. Onun dışında eğitim kariyerimin daha güzel geçmesini istiyorum. Herkesi mutlu yıllar iyi akşamlar. " şeklinde konuştu.

Yeni yılı denize girerek karşılama etkinliğine katılan İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı Kubilay Çimen, "Bugün kızımla birlikte buradayım. Faruk hocamızın nazik davetini kırmadık. Ben de uzun yıllar açık suda yüzüyorum. Master yüzücüyüm. Bugün de yeni yıla açık suda girdik, açık suyu seviyoruz. Alışığız. Yeni yıla boğaza girmek üzere geldim. İnşallah beraber gireceğiz. Yeni yılda ülkemize sağlık huzur mutluluk diliyoruz. İnşallah 2025 yılı tüm ülke için hayırlı olur. Güzel bir yıl olur. Başta sağlık temenni ediyorum. Herkese gönlünce iyi bir yıl diliyorum " dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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