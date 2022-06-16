Yüzme havuzu yoğun ilgi görüyor

Düzce Üniversitesi Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından işletilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu; yeni dönemde gerçekleştirilen bakım, hijyen ve yenileme çalışmaları sonrasında kurum içerisinden olduğu kadar, Düzcelilerden de yoğun ilgi görüyor.

Düzce Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda genel bakım ve hijyen kuralları titizlikle uygulanarak, üniversite personeline, misafirlere, öğrencilere ve sivil vatandaşlara 40 kişilik seanslarla; temiz, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda; kadın ve erkek cankurtaran, teknik ve idari personelden oluşan deneyimli kadrosu ile hizmet vermeye devam ediyor.

Yüzme Havuzu'nda; pazar ve pazartesi günleri hariç, 10.45 - 19.45 saatleri arasında; genel, erkek ve kadın seanslarında randevular açık olup, randevular www.havuz.duzce.edu.tr üzerinden internet ortamında alınıyor.

Çırpınma havuzu 140 cm ve yüzme havuzu ise 220 cm derinliğe sahip olan spor tesisi, kullanıcılara; temiz, hijyen ve güvenilir bir ortam sunuyor. Ayrıca tesiste belgeli antrenörler tarafından farklı yaş guruplarında da yüzme kursları düzenleniyor.

Spor Kompleksi'nde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu dışında kapalı spor salonu, açık basketbol sahası, çok amaçlı futbol sahası, kapalı tenis kortları ile kiracı tarafından işletilen kapalı halı saha ve fitness salonu sporseverlere hizmet sunmaya devam ediyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel