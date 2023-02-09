Yüzlerce depremzede Van'daki otellere yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen ve aralarında çocukların da bulunduğu depremzedeler Van'daki otellere yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremin evleri hasar alan depremzedeler evlerine giremedi. Bu çerçevede, Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinasyonunda oteller depremzedelere açıldı. Diyarbakır ve Malatya başta olmak üzere deprem bölgesinden gelen yüzlerce depremzede, Van'daki farklı otellere yerleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, Kahramanmaraş merkez üssü olan depremin Türkiye ve dünyada hiç karşılaşılmayan bir afet olduğunu ifade ederek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'a rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremde evi hasar gören ve dışarda kalan vatandaşlara yardımcı olabilmek ve bir nebzede olsa acılarını dindirmek amacıyla onları misafir ettiklerini ifade ederek, "Bir nebze olsun yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmek açısından konaklama sektörleri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde depremzede vatandaşlarımızı burada misafir edeceğiz. Tabi otellerimizin daha önceden rezervasyonlarını göz önünde bulundurarak belli bir dönem ve belli bir kapasitede bunu gerçekleştireceğiz. Oteller kapasitelerine ve doluluk oranlarını göz önünde bulundurarak kimi 3, kimi 5 kimi de 10 oda yardımında bulunacaklarını söylediler. Bizler de gelen liste çerçevesinde hem emniyet hem de AFAD Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde bu vatandaşlarımızı belli bir süre misafir edeceğiz. Tabi bunu yaparken de tamamen süre ve zaman zarfı açısından sınırsız bir olanak sağlamak mümkün değil. Şuan şubat ayı sonuna kadar bir çalışma yürüttük" dedi.

"Depremzede vatandaşlarımız Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne müracaat etsinler"

Konaklanmanın sadece Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne yapılacak olan müracaatlar neticesinde yapılacağına dikkat çeken Uslu, "Sınırlı kontenjanlar ve imkanlar dahilinde bir çalışma sürecine girdik. Van'da bütün oteller konaklama açısından vatandaşlara açıldı olgusu oluşmasın. Çünkü dediğim gibi otellerin rezervasyon süreçleri ve otellerin doluluk oranına göre bir çalışma yürütülecek. Bunu tüm kamuoyunu duyurmak istiyorum. Devletimiz, milletimiz bu işin bilincindedir. Gece gündüz demeden acıları dindirmek için uğraş veriyor. Depremzede vatandaşlarımız Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüze başvursunlar. Bizlerde otellerle irtibat halinde olacağız. Şuan 40'a yakın otelle böyle bir çalışmamız olacak. Onların dışındaki diğer oteller böyle bir çalışmaya girişmeyecek. Şunu da ifade etmek istiyorum. Kültür ve turizm logomuz ile daha önce bir konaklama listesi paylaşıldı. O listenin şuanda geçerliliği yok. Çünkü o listeler otellerin doluluk oranına göre sürekli güncelleniyor. Kapasite olarak yaklaşık 520 odalı bir taahhüt almışız. Bu sınırsız bir sayı değil ve otellerin doluluk oranına göre güncellenebilecektir" ifadelerini kullandı.

"100 depremzede vatandaşımızı otellere yerleştirdik"

Diyarbakır ve Malatya başta olmak üzere Van'a gelen yaklaşık 100 depremzedenin farklı otellere yerleştirildiğini de sözlerine ekleyen Uslu, "Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak bunun koordinatörlüğünü yapıyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın müdürlüğümüz ile iletişime geçmeleri neticesinde gerekli yardımlar yapılacaktır. Bugün itibariyle on otelimizde yaklaşık 100 depremzede vatandaşımızı misafir ettik. Onların tüm ihtiyaçları bu otellerimiz tarafından karşılanmaktadır. Ben tekrar depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

8 kişilik ailesi ile birlikte Malatya'dan gelen Gökhan Sömek isimli depremzede ise yaşananların acı olduğunu belirterek kendilerine kucak açan herkese teşekkür etti. - VAN