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Yüz güldüren Ramazan şenlikleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yüz güldüren Ramazan şenlikleri başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için iftar sonrası Ramazan eğlencesi başlattı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için iftar sonrası Ramazan eğlencesi başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iftar sonrası için çeşitli etkinlikler düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği Ramazan şenliğinin kent genelinde 10 farklı noktada yapılması planlandı. Kocaeli'nin dört bir yanında düzenlenecek Ramazan etkinliği ilk olarak İzmit, Gebze ve Karamürsel'de yapıldı. Etkinlikte geleneksel Türk tiyatrosu, Hacivat Karagöz oyunu, İbiş ve Meddah gösterisi yapıldı. Ayrıca çocuklara patlamış mısır, pamuk şekeri ikram edildi. - KOCAELİ

Yüz güldüren Ramazan şenlikleri başladı

Yüz güldüren Ramazan şenlikleri başladı

Yüz güldüren Ramazan şenlikleri başladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yerel, Haberler

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