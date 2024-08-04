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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'a Mersin'deki Olimpik Atıcılık Kompleksi İsimleri Verildi

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın isimlerinin Mersin'deki Olimpik Atıcılık Kompleksine verildiğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanarak olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını getiren Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın isimlerinin Mersin'deki Olimpik Atıcılık Kompleksine verildiğini bildirdi.

Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasını getiren Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın isimleri Mersin'in Erdemli ilçesindeki Olimpik Atıcılık Kompleksine verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nun adının, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi olarak değiştirildiğini duyurdu.

Bakan Bak, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elde ettikleri tarihi başarıyla Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşattığını belirterek, "Paris 2024'te, Atıcılık branşında gümüş madalya kazanan milli sporcularımızın adlarını spor kompleksine vererek onları onurlandırmak istedik. Türkiye'ye atıcılıkta ilk madalyasını kazandıran bu iki değerli sporcumuzun isimlerini gelecek nesillere ilham olması temennisiyle Mersin'in Erdemli İlçesindeki Olimpik Atıcılık Kompleksine verdik. Atıcılıkta alınan tarihi başarının, bu branşa olan ilgiyi artıracağına inanıyorum. İnşallah, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksinde nice başarılı sporcular yetiştiririz, nice şampiyonlar çıkar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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