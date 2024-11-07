Yusuf Beran Vuran Bayburt Vali Yardımcılığına Atandı
Ağrı Vali Yardımcılığı görevinden Bayburt Vali Yardımcısı olarak atanan Yusuf Beran Vuran, göreve başladı. Vali Eldivan, Vuran'ı makamında kabul ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Ağrı Vali Yardımcılığı görevinden Bayburt Vali Yardımcısı olarak atanan Yusuf Beran Vuran, göreve başladı.
Diyarbakırlı Yusuf Beran Vuran, 2 Temmuz 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ağrı Vali Yardımcılığından Bayburt Vali Yardımcılığına atandı.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 2024/187 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vali Yardımcısı olarak atanan Yusuf Beran Vuran'ı makamında kabul etti.
Vali Eldivan, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek kendilerine başarılar diledi. - BAYBURT