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Yusuf bebek 36 saat sonra kardeşi ve annesiyle birlikte kurtarıldı

Yerel Haberler

Yusuf bebek 36 saat sonra kardeşi ve annesiyle birlikte kurtarıldı

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi arama ve kurtarma timleri, anne ve iki çocuğunu 36 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı.

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi arama ve kurtarma timleri, anne ve iki çocuğunu 36 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş ve çevre illeri etkileyen depremler sonrası enkaz altında kalan vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir sathından deprem bölgesine gelen kurtarma ekipleri sayesinde demir ve beton yığınları altından kurtarılıyor.

Hatay'da konuşlanan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arama ve kurtarma timleri, bölgede önemli kurtarma operasyonlarına imza atıyor. Ekinci Mahallesi'nde enkaz altında kalan Zöhre Hatay ve beş aylık bebeği Yusuf ile diğer çocuğu, Erzurum ekibinin özverili çalışmasıyla 36 saat sonra kurtarıldı. Küçük bebeğin kurtarıldıktan sonra anne kucağındaki mutlu anı görülmeye değerdi. - HATAY

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Hatay Yerel Haberler

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