Yusuf bebek 36 saat sonra kardeşi ve annesiyle birlikte hayata döndü Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketi sonrası enkaz altında kalan vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir sathından deprem bölgesine konuşlanan kurtarma ekipleri sayesinde demir ve beton yığınları altından kurtarılıyor.

Yusuf bebek 36 saat sonra kardeşi ve annesiyle birlikte hayata döndü

ERZURUM - Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketi sonrası enkaz altında kalan vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir sathından deprem bölgesine konuşlanan kurtarma ekipleri sayesinde demir ve beton yığınları altından kurtarılıyor.

Hatay'da konuşlanan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arama ve kurtarma timleri, bölgede önemli kurtarma operasyonlarına imza atıyor. Erzurum ekibi iki çocuğuyla birlikte Ekinci Mahallesi'nde enkaz altında kalan Zöhre Hatay, beş aylık bebeği ve oğlu Yusuf Hatay, ekiplerin özverili çalışmasıyla 36 saat sonra kurtarıldı.

Küçük bebeğin kurtarıldıktan sonra anne kucağındaki mutlu anı görülmeye değerdi.