Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

Bakan Bolat'ı karşısında gören esnaf denetim var sandı ama...
Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha

Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha
TRT, Aybüke Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı

TRT, Aybüke Pusat'ı dizi kadrosundan çıkardı

Yusuf Baba Türbesi'nde Bakım ve Eksiklikler Giderilsin İsteği

Yusuf Baba Türbesi'nde Bakım ve Eksiklikler Giderilsin İsteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Yusuf Baba Türbesi'ne gelen vatandaşlar, türbede uzun süredir bakım yapılmadığını belirterek eksiklerin giderilmesini talep etti. Türbe çevresinde peyzaj ve oturma alanları için bank gibi ihtiyaçların olduğunu dile getiren vatandaşlar, yetkililerden destek bekliyor.

Adıyaman'da bulunan Yusuf Baba Türbesi'ne gelen vatandaşlar, türbedeki eksiklerin giderilmesini ve bakımlarının yapılmasını bekliyor.

Adıyaman merkeze bağlı Kotur Köyü yakınlarında bulunan Yusuf Baba Türbesi'ne gelen vatandaşlar türbede bir çok eksikliğin olduğunu dile getirerek eksiklerin tamamlanmasını istedi.

Türbeye uzun bir süredir her hangi bir bakımın yapılmadığını dile getiren vatandaşlar, "Burası vatandaşların uğrak olarak geldiği bir türbedir ama ne yazık ki türbede birçok eksik mevcuttur. Türbe etrafında peyzaj çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Türbede tadilattan geçirilip aynı zamanda buralara da vatandaşların oturabilmesi için banklar da lazımdır. Bunun gibi birçok eksikler bulunmaktadır. Yardımsever vatandaşlardan ve yetkililerimizden bu konuda yardım istemekteyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.