Yusuf Baba Türbesi'nde Bakım ve Eksiklikler Giderilsin İsteği

Adıyaman'da bulunan Yusuf Baba Türbesi'ne gelen vatandaşlar, türbedeki eksiklerin giderilmesini ve bakımlarının yapılmasını bekliyor.

Adıyaman merkeze bağlı Kotur Köyü yakınlarında bulunan Yusuf Baba Türbesi'ne gelen vatandaşlar türbede bir çok eksikliğin olduğunu dile getirerek eksiklerin tamamlanmasını istedi.

Türbeye uzun bir süredir her hangi bir bakımın yapılmadığını dile getiren vatandaşlar, "Burası vatandaşların uğrak olarak geldiği bir türbedir ama ne yazık ki türbede birçok eksik mevcuttur. Türbe etrafında peyzaj çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Türbede tadilattan geçirilip aynı zamanda buralara da vatandaşların oturabilmesi için banklar da lazımdır. Bunun gibi birçok eksikler bulunmaktadır. Yardımsever vatandaşlardan ve yetkililerimizden bu konuda yardım istemekteyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN