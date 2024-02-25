Yürüyüş Yoluna Motosikletiyle Giren Şahıs Vatandaşları Rahatsız Etti

Yürüyüş yoluna motosikletiyle giren şahıs, güneşli havayı fırsat bilip kendisini dışarı atan vatandaşları ve çocukları rahatsız etti.

Hava sıcaklığının yükselmesi ile keyifli vakit geçirmek isteyen birçok kişi, parkların yolunu tutuyor. Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi'nde bulunan Kum Saha Parkı da vatandaşların uğrak noktalarından birisi olarak göz önüne çıkıyor. Kum Saha Parkı'na giden vatandaşların ve çocukların keyifli anları, zaman zaman yürüyüş yoluna motosikletliyle girerek tehlikeli hareketler yapan bir kişi tarafından bölünüyor. Çevredeki vatandaşlar tarafından zaman zaman tek teker yaptığı ve lastik yaktığı iddia edilen şahsın, yapılan uyarılarına aldırış etmeden tehlikeli hareketlerine devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR