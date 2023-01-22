'Yürüyüş yapacağım' diyerek kayıplara karışan muhtar azasından iz yok

İstanbul'dan, Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen ve 4 gün önce 'Yürüyüş yapacağım' diyerek evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan 41 yaşındaki Muhtar Azası Özkan Yılmaz'ı arama çalışmaları sürüyor. Kaybolan kişinin İstanbul'daki arkadaşları da çalışmaların devam ettiği bölgeye geldi.

Edinilen bilgiye göre, özel şoför olarak çalışan ve İstanbul Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde muhtar azası olan Özkan Yılmaz, 12 Ocak günü Karasu ilçesine geldi. 17 Ocak'ta komşusu ile görüştükten sonra yürüyüş yapacağını belirterek Yalı Mahallesi'nde bulunan evinden ayrılan Yılmaz, kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine Yılmaz'ın bulunabilmesi için ekipler harekete geçerek, ilçe genelinde arama çalışması başlattı. Dördüncü günde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK-18) Özel Timi adı verilen su altı ve su üstü arama kurtarma dalgıç timi ve Karasu Kolluk Destek Tim Komutanlığı da denizde ve karada arama faaliyetlerini sürdürüyor. Dün bölgeye gelen Akçakoca Kolluk Destek Timi de çalışmalara katıldı. Yılmaz ile alakalı henüz bir ize rastlanılamadı.

Kafasını dinlemek için Karasu'ya gideceğini söylemiş

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Hasan Yaldız ve İstanbul ilindeki bazı arkadaşları Yılmaz ailesine destek için çalışmaların devam ettiği Karasu ilçesine geldi. Muhtar Hasan Yaldız, "Özkan çalışma arkadaşım. Salı günü saat en son 09.00 gibi burada görülmüş ve o saat itibarıyla bir daha kendisinden haber alınamamış. Ailesine destek amaçlı geldik buraya. Sağ olsun buradaki tüm ekipler elinden gelen gayreti gösteriyor. İnşallah sağ salim çıkacak meydana, dileğimiz bulunması. Cumartesi günü AFAD ile ilgili bir toplantımız vardı. Kendisiyle görüştüğümde katılamayacağını, iki gün kafasını dinlemek için Karasu'ya geldiğini söyledi. Pazar günü en son görüştük, şakalaştık. Son konuşmamız o olmuştu" şeklinde konuştu. - SAKARYA