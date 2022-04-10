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Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun

Taksim metrosunun yürüyen merdivenlerinin bandından kayarak eğlenmeye çalışan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Taksim metrosunun yürüyen merdivenlerinin bandından kayarak eğlenmeye çalışan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Taksim metrosunda küçük çocuklar eğlenmek amacıyla yürüyen merdivenlerin bandından aşağıya kaydı. Etraftaki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kaymaya devam eden çocukların tehlikeli oyunu bir süre devam etti. Görüntü çeken muhabire de tepki gösteren çocuklar uyarılara aldırış etmedi.

"Canımız sıkılıyor abi"

Bazı vatandaşların uyarılarını dikkate almayan çocuklar çevredekilerin "Oynadığınız oyun tehlikeli değil mi?" sorusuna "canımız sıkılıyor abi" demesi dikkat çekti. Çocukların tehlikeli oyunu ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun

Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun

Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun

Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun

Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun

Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun

Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun

Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun

Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun

Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun

Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun

İhlas Haber Ajansı / Yerel

oyunlar, Taksim, Yerel, Haberler

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