Yurttaşlar Avcılar Belediyesi'ne Olan Borçlarını 31 Mayıs'a Kadar Yapılandırılabilecek

Avcılar Belediyesi’ne borcu olan yurttaşlar, 7440 sayılı Kanun kapsamında borçlarını 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırabilecek.

Avcılar Belediyesi'ne borcu olan yurttaşlar, 7440 sayılı Kanun kapsamında borçlarını 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırabilecek.

Avcılar Belediyesi, yurttaşlara 31 Mayıs'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün banko ve veznelerinden ya da çevrim içi olarak www.avcilar.bel.tr web adresinden başvuru yaparak borçlarını ödeme imkanı sunacak.

Yurttaşlar, vadesi 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesi olan emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi, idari para cezaları, hizmet bedelleri, kira, ecrimisil borçlarını yapılandırabilecek. Peşin ödemelerde gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek ve idari para cezalarında yüzde 25 indirim uygulanarak ödeme kolaylığı sağlanacak.