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Yurtta kalan öğrencilerin talepleri dinlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yurtta kalan öğrencilerin talepleri dinlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin talep ve önerileri dinlendi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin talep ve önerileri dinlendi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurt yönetimiyle bir araya geldi. Yurt idare personellerinin tamamının katıldığı toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bahar dönemi için öğrencilerin talepleri, önerileri ve şikayetleri not alınırken, problemlerin çözülmesi için de çaba sarf edileceği belirtildi. - DÜZCE

Yurtta kalan öğrencilerin talepleri dinlendi

Yurtta kalan öğrencilerin talepleri dinlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

gençlik, Düzce, Yerel, Haberler

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