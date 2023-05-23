Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, (İzmir hariç) Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, (Elazığ hariç) Doğu Anadolu bölgesi ile Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, (İzmir hariç) Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, (Elazığ hariç) Doğu Anadolu bölgesi ile Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Muğla, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24 - İSTANBUL