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Yurtlarda spor ve sosyal alanları geliştirildi

Yerel Haberler

Yurtlarda spor ve sosyal alanları geliştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda spor ve sosyal alanlarda yapılan çalışmalar devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda spor ve sosyal alanlarda yapılan çalışmalar devam ediyor.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim görecek olan öğrencilerin ikamet edeceği yurtlarda geliştirme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Öğrencilerin konforu ve rahatlığı için tüm çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, yurtlarda spor ve sosyal alanlarda da geliştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Düzce'de bulunan 10 yurtta spor salonları, spor aletleri, sportif aktivite odalarının yapım işlemleri tamamlandı. Ayrıca, yurtların sosyal alanlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar da dikkat çekti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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