Yurt Genelinde Açık Hava ve Yüksek Sıcaklıklar Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi öngörülüyor. Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar 36-38 derece arasında değişiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 38
Antalya: Az bulutlu ve açık37
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 - İSTANBUL