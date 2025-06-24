Yurt Genelinde Açık Hava ve Yüksek Sıcaklıklar Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi öngörülüyor. Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar 36-38 derece arasında değişiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık37

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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