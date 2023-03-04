Yurt dışından gelen yardımlar Bahçelievler'de toplanıp bölgeye ulaştırılıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için yurt dışından gelen yardım kolileri, Bahçelievler'de toplanıp koordine edilerek deprem bölgesine ulaştırılıyor. Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, konuyla ilgili olarak, "Yurt dışından gelen gıda, kıyafet, giyecek, çadırlar, ayakkabı gibi yardımlar kaymakamlığımız bünyesindeki ekipler tarafından tasnif edilip, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Yurt dışından gelen giyim, temizlik malzemesi, gıda, çadır ve battaniye gibi birçok yardım malzemesi Bahçelievler Engelliler Spor Salonu'nda toplanarak, depremzedeler için tırlarla bölgeye aktarılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, İstanbul'da yardımların toplandığı 3 ana depodan biri olan Bahçelievler Engelliler Spor Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "Şu an itibariyle toplanmış olan ve yurt dışından gelen tüm yardımlar, gıda, kıyafet, giyecek, çadırlar, ayakkabılar bunların hepsi kaymakamlığımız bünyesindeki ekipler tarafından tasnif edilip, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi. Koordinasyon görevi Bahçelievler ve iki ilçemize verilmişti. Biz bu deprem bölgesi itibariyle bizden desteğini esirgemeyen tüm uluslararası toplumlara bu vesileyle şükranlarımızı sunuyoruz. Sadece bugün itibariyle 4 tırımızı afet bölgesine intikal ettireceğiz. Bunun yanında ilçemizde ve tüm İstanbul'umuzda, valimizin talimatları ve koordinesi çerçevesinde tüm ilçe kaymakamlıklarımız belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle biz bu işi götürmek durumunda kaldık" şeklinde konuştu.

"Gönüllü öğrencilerimize teşekkür ediyorum"

Yardımların hazır hale getirilmesi ve tırlara yüklenmesinde gönüllü öğrencilerin destek olduğunu söyleyen Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, şu cümlelere yer verdi:

"Şu anda çalışan öğrencilerimizin hepsi gönüllü öğrencilerimiz. Okullarımızdan bugün tır nakli yapılacağını duyup koşan gelen öğrencilerimiz. Her bir tır için 100 öğrencimiz geldi. 400 öğrencimiz aynı anda toplandı. Tüm öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Bu gençlikle beraber olmuş olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Allah ülkemize bugünleri bir daha yaşatmasın." - İSTANBUL