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Yurt dışından gelen 11 TIR'lık yardım malzemeleri deprem bölgelerine gönderildi

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Yurt dışından gelen 11 TIR'lık yardım malzemeleri deprem bölgelerine gönderildi Yurt dışından gelen çadır, yiyecek ve yardım malzemeleri askeri uçakla deprem bölgelerine gönderildi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ukrayna, Romanya, Bosna Hersek, Pakistan ve Kanada'dan gönderilen 11...

Yurt dışından gelen 11 TIR'lık yardım malzemeleri deprem bölgelerine gönderildi

Yurt dışından gelen çadır, yiyecek ve yardım malzemeleri askeri uçakla deprem bölgelerine gönderildi

İSTANBUL - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ukrayna, Romanya, Bosna Hersek, Pakistan ve Kanada'dan gönderilen 11 TIR insani yardım malzemesi, askeri kargo uçağıyla Kayseri Erkilet Askeri Havalimanı'na gönderildi. Yardım malzemelerinin buradan deprem bölgelerine gönderileceği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yardım malzemeleri ülkemize ulaşmaya başladı. Ukrayna, Romanya, Bosna Hersek, Pakistan ve Kanada'dan gönderilen 11 TIR, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Askeri Aprona ulaştı. TIR'ların içerisinde bulunan insanı yardım malzemeleri ve çok sayıda çadır burada hazır bekletilen 3 askeri kargo uçağına askerler tarafından yüklendi.

Askeri kargo uçaklarına yüklenen insani yardım ve çadır malzemelerinin Kayseri Erkilet Askeri Havalimanına, oradan da deprem bölgesine gönderileceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Yerel

Kahramanmaraş Pakistan Romanya Ukrayna Yerel Güncel Haberler

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