Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne Kayıtlı Seçmenlerin Sınır Kapılarında Oy Verme İşlemleri Başladı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sınır kapılarında oy verme işlemleri bugün başladı. Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nda kurulan sandıklara ilk oylar atıldı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sınır kapılarında oy verme işlemleri bugün başladı. Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulan sandıklara ilk oylar atıldı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri bu sabah başladı. Avrupa'ya açılan Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy??????? sınır kapılarında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için sandık kuruldu. Sınır kapılarında oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17: 00'de bitecek. Seçmenlerin, tatil günleri dahil 24 saat süreyle gümrük kapılarında oy kullanılabileceği bildirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullanan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Yaşar Ekiz, "İnşallah vatana hayırlı olur. Uğurlu gelirim. Almanya'dan geliyorum, Giresun'a gidiyorum" dedi.

Kavi Şinasi ise "Vatan bir tane, taze bir filiz gibi. Oyumuzu kullandık. Vatana, millete hayırlı olsun" diye konuştu.