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Yurt aşçılarına eğitim verildi

Yerel Haberler

Yurt aşçılarına eğitim verildi

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda çalışan aşçılara eğitim verildi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda çalışan aşçılara eğitim verildi.

Düzce Kredi Yurtlar Kurumu'nda barınan öğrencilerin daha lezzetli ve kaliteli yemeklerle yemeleri amacıyla lokanta-kantin işletmelerinde çalışan aşçılara Konuralp Yurdu'nda eğitim verildi. Pişirilecek olan çorba, pilav, makarna, kırmızı/beyaz et yemekleri, sebze yemekleri, kurubaklagil yemekleri, tatlılar ve mutfakta dikkat edilmesi gerekenler, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve yemekleri daha lezzetli, uygun kıvamlı, daha göze hitap etmesi için dikkat edilmesi gereken püf noktaları anlatıldı.

Etkinliğe Vali Cevdet Atay'ında katıldığı aşçılar eğitimini, usta aşçılar Abdullah Aydın, Abdullah Kök ve Fedai Turgut verdi.

Atay, eğitimden sonra usta aşçılara teşekkür etti.

Atay yurtları gezdi

KYK'daki odaları geçen Vali Cevdet Atay, son durum hakkında da Gençlik Spor Müdürü İsa Yazıcı'dan bilgi aldı. Yazıcı, talep eden tüm öğrencilerin yurtlara yerleştirildiğini söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kredi Yurtlar Kurumu Konuralp gençlik Düzce Yerel Haberler

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