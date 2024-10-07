Yüreğir Kaymakamı, Din Görevlilerine Başarı Belgeleri Verdi

Adana'da "Camiler ve din görevlileri haftası"nda Yüreğir Kaymakamı, Yüreğir müftülüğü çalışanlarına başarı belgesi verdi.

Yüreğir İlçe Müftülüğü "Camiler ve din görevlileri haftası" etkinlikleri çerçevesinde Yüreğir Kültür Merkezi'nde din adamlarıyla bir araya geldi.

Yüreğir Müftüsü Süleyman Şahin'in Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından ise Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu din adamlarına ve personellerine hizmetlerinden dolayı başarı belgesi verdi. - ADANA