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Yüreğir Kaymakamı, Din Görevlilerine Başarı Belgeleri Verdi

Yüreğir Kaymakamı, Din Görevlilerine Başarı Belgeleri Verdi
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Adana'da 'Camiler ve din görevlileri haftası' etkinlikleri kapsamında Yüreğir Kaymakamı, Yüreğir Müftülüğü çalışanlarına başarı belgeleri takdim etti.

Adana'da "Camiler ve din görevlileri haftası"nda Yüreğir Kaymakamı, Yüreğir müftülüğü çalışanlarına başarı belgesi verdi.

Yüreğir İlçe Müftülüğü "Camiler ve din görevlileri haftası" etkinlikleri çerçevesinde Yüreğir Kültür Merkezi'nde din adamlarıyla bir araya geldi.

Yüreğir Müftüsü Süleyman Şahin'in Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından ise Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu din adamlarına ve personellerine hizmetlerinden dolayı başarı belgesi verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Yüreğir Eğitim Yerel Adana

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