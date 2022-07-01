Yüreğir'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Haberler

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Yüreğir'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yüreğir'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Yüreğir Belediyesi yaklaşan kurban bayramı öncesi ilçede kurban satış ve kesim noktalarını belirledi.

Yüreğir Belediyesi yaklaşan kurban bayramı öncesi ilçede kurban satış ve kesim noktalarını belirledi. Bu yıl ilçe genelinde 4 noktada kurban satışı yapılacak. Belediye ekipleri, vatandaşların kurban ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için ilçe genelinde kurban satışı ve kesiminin yapılacağı yerlerdeki hazırlıklarını tamamladı.

Yüreğir Belediyesi kurban satış alanları: Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzeri Mercimekler Petrol karşısı Yüreğir Devlet Hastanesi yanı, Akıncılar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı yanı, Kışla Mahallesi Kiremithane Gençlik ve Spor Kulübü yanı, Kiremithane Endüstri Meslek Lisesi yanı.

Kurban kesim yerleri: Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzeri Yüreğir Devlet Hastanesi yanı Mercimekler Petrol karşısı, Akıncılar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı yanı, Kışla Mahallesi Kiremithane Gençlik ve Spor Kulübü yanı, Kiremithane Endüstri Meslek Lisesi yanı, Levent Mahallesi Levent Caddesi No: 14/B (Yaman Oto Yıkama)

Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner Hekimi Melikşah Duyuluer, kurban alırken vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıraladı: "Öncelikle hayvanların sağlıklı olmasına, gözlerine, ayaklarına, boynuzlarının kırık olmamasına dikkat edilmelidir. Ağız, dil ve ağız çevresinde yara ve şişliklerin olmaması, ayak tırnaklarında yara olmamalıdır. Gözlerinde ve burnunda akıntı olmaması ve tüylerinin parlak olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız şüphelendikleri hasta hayvanlar konusunda alo 174 hattını arayabilirler." - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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