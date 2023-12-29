Yüreğimdesin Filistin Konulu Liselerarası Resim ve Şiir Yarışmasında Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

Akdeniz Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Kent Konseyi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanlığı iş birliği ve koordinasyonunda düzenlenen 'Yüreğimdesin Filistin' konulu liselerarası düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı törenle verildi.

Suphi Öner Öğretmenevinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Pehlivan, Filistin'de yaşananların herkesin içini acıtan, yaralayan, dehşete düşüren bir olay olduğunu belirterek, "Filistin ile ülke olarak, devlet olarak yüzyıllara dayalı ortak bir tarihimiz, kültürel ve sosyal ilişkilerimiz, bağlarımız var. Kudüs, 1516 yılında Mercidabık Savaşı ile Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmiştir. Yüzyıllar boyunca Filistin, Kudüs'ü de içine alan o coğrafya ile birlikte Osmanlı İmparatorluğunun yönetimi altında kalmıştır. Müslümanlar için Mekke'deki Kabe, Medine'deki Mescid-i Nebevi gibi, Kudüs'teki Mescid-i Aksa da o derece önlemlidir, kıymetlidir. Kudüs, Hazreti Davut Peygamberin fethettiği, Hazreti Süleyman Peygamberin şekillendirdiği, Hz. İsa'nın göğe, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği yerdir. Bu yönüyle de bütün semavi dinlerin önemli saydığı, kutsal saygıyı değer atfettiği bir yerdir. Bu kadar değerli bir yere insanoğlunun gözü gibi bakması, gönülden bakması gerekir" dedi.

" Filistin'i tanıyan ilk devlet olduk"

15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti kurulduğunda aynı gün tanıyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu ve daima coğrafi sınırları belli olan, bağımsız ve egemen Filistin Devleti tezini savunduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, "Bugün Cumhurbaşkanımız özellikle yaşanan bu son gelişmelerden sonra daha da yüksek sesle ve öncesinde de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsülerinden devletimiz ve milletimiz adına 'dünya beşten büyüktür' vurgusu yaparak, dünyanın değişik coğrafyalarındaki adaletsizliklerin ve güçlünün maalesef haklı sayılmaya çalışıldığı ve bunun ülkeler üzerinde, mazlumlar üzerinde onların mutsuzluklarına yol açacak adımların atıldığı bir ortamda tarihten aldığımız o gücü, o tarihi misyonu dünyanın değişik platformlarında dile getirmiş ve kararlılıkla dile getirmeye devam etmektedir. Şu anda Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimiz maalesef katliamla karşı karşıya kalmışlardır. Bizim gibi orada tarihi geçmişi olan bir millet, bir devlet olarak başta Cumhurbaşkanımız ve diğer bütün ilgili kurum, kuruluşlarıyla birlikte bu dehşet tablosunun karşısında sağlam, kararlı bir duruş sergilenmektedir" diye konuştu.

Mersin olarak, sivil toplum teşkilatlarıyla birlikte bu haykırışa, bu karşı duruşa ortak olmaya çalıştıklarını kaydeden Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Bizim ülke olarak duruşumuz, bizim safımız, insanın fıtratına uygun bir yaşamın hakim olması, İsrail'in yaptığı katliamların son bulması ve vicdanlarda mahküm edilen, lanetlenen faillerin adalet önünde de yargılanması, hesap vermesidir. Diplomatik arenada yapılan mücadelelere güç katmak adına önce birbirimize kenetleneceğiz. Birbirimizden güç alacağız. Birbirimize destek ve güç vereceğiz. Bu sayede bizim desteğimize ihtiyaç duyan, mazlum toplumlara da destek olma gayreti içerisinde olacağız. Bugün gençlerimiz duygularını şiirlere ve tablolara, resimlere yansıttılar. Ben aynı duyguyu paylaşan, aynı düşünceyi paylaşan ve bunu yazdıklarına, yaptıklarına yansıtan bütün öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Öncülerimize rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum."

Programda; Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim ve Türk Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse birer konuşma gerçekleştirdiler.

Vali Ali Hamza Pehlivan ve protokol üyeleri, program sonunda 'Yüreğimdesin Filistin' konulu liselerarası resim ve şiir yarışmasının dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti, başarılarının devamını diledi. - MERSİN