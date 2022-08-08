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Yunuslar tekneye görsel şölen oluşturdu

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Mavi yolculuğun en önemli noktalarından olan dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde son aylarda sıkça görülen yunuslar hareketleri ile görsel şölen oluştururken vatandaşların ilgisini çekiyor.

Mavi yolculuğun en önemli noktalarından olan dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde son aylarda sıkça görülen yunuslar hareketleri ile görsel şölen oluştururken vatandaşların ilgisini çekiyor.

Gökova Körfezi'nin iç kesimlerine kadar avlanmaya gelen yunuslar, körfezde seyreden teknelere de eşlik ediyor. Sevimli yunuslar hareketleriyle küçük teknelerle Gökova Körfezi'nde tura çıkan vatandaşların dikkatini çekiyor. Menteşe ilçesine bağlı Akyaka ile Sedir Adası açıklarında Tekneye eşlik eden erkek, dişi ve bir yavru yunus tekne sahibi tarafından görüntülendi. Görüntülerde, uzun süre yetişkin yunuslar üstte, yavru yunus balığı da anne ve babasının korumasında tekneye eşlik ettiği görüldü.

(Aykut Kurt - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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