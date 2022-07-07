Yunusemre'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı - Haberler

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Yunusemre'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yunusemre'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı.

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalar çerçevesinde kurban kesim yerleri belli olurken, kesim yerlerinde vatandaşların elektrik, poşet, askı ve su ihtiyacı karşılanacak. Arife pazarı ise Laleli, Horozköy ve Muradiye'de kurulacak.

İlçede vatandaşların Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde geçirmesi için çalışan Yunusemre Belediyesi, bayram hazırlıklarını tamamladı. Yunusemre ilçesinde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlarını Laleli pazaryeri, itfaiye bahçesi, Karaköy pazaryeri, Horozköy pazaryeri, Muradiye pazaryeri ve Muradiye eski mezbahada kurban kesimi yapılacak. Muradiye eski mezbahada ayrıca kurban satışı da olacak. Kesim noktalarının dışındaki sokaklarda, meydanlarda, caddelerde, parklarda ve kamuya ait olan yerlerde kurban kesimi yapan kişilere kaymakamlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından cezai işlem uygulanacak. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, vatandaşların elektrik, poşet, askı ve su ihtiyacını karşılayacak.

Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için arife günü Laleli, Horozköy ve Muradiye'de pazar kurulacak. Belediye ekipleri Kurban Bayramı öncesi camileri, mesire alanlarını ve umumi tuvaletleri buharlı yıkama aracı ile dezenfekte etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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