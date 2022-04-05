Yunusemre'de fırınlara Ramazan denetimi sürüyor - Haberler

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Yunusemre'de fırınlara Ramazan denetimi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yunusemre'de fırınlara Ramazan denetimi sürüyor

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları denetleyerek gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen durumunu kontrol etti.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları denetleyerek gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen durumunu kontrol etti. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak yaptığı fırın denetimlerini Ramazan ayında yoğunlaştırdı. Ekipler fırınlarda gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen denetlemesi yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, kurallara uyan işletmelere de teşekkür edildi. Denetimlerin Ramazan ayı süresince devam edeceğine vurgu yapıldı. - MANİSA

Yunusemre'de fırınlara Ramazan denetimi sürüyor

Yunusemre'de fırınlara Ramazan denetimi sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yunusemre Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Ramazan, Yerel, Haberler

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