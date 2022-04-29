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Yunusemre bayrama hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yunusemre bayrama hazırlanıyor

Yunusemre Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Yunusemre Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl arife pazarı Karaköy, Horozköy ve Muradiye mahallelerinde kurulacak.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayını geride bırakmaya hazırlanan Yunusemre Belediyesi, vatandaşların bayramı güzel bir şeklide geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. İlçede Ramazan Bayramı öncesi arife günü vatandaşların alışveriş yapacağı pazaryerleri belirlendi. 1 Mayıs Pazar günü Karaköy, Horozköy ve Muradiye pazarları kurulacak. Ayrıca Yunus Emre Millet Çarşısında da üretici pazarı ve ikinci el pazarı da açık olacak.

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi belirli bir program dahilinde ilçedeki camileri, mesire alanlarını ve umumi tuvaletleri buharlı yıkama aracı ile yıkıyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yunusemre Belediyesi, Ramazan Bayramı, Karaköy, Arife, Yerel, Haberler

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