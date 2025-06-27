Yunus Emre Ortaokulu'ndan 'Şehrimiz Afyonkarahisar' Dergisi

Yunus Emre Ortaokulu'ndan 'Şehrimiz Afyonkarahisar' Dergisi
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Afyonkarahisar'da Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Şehrimiz Afyonkarahisar-Lezzetlerin Dilinden Şehir’ temalı okul dergisi, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'ye tanıtıldı. Dergi, okulun sosyal, kültürel ve akademik başarılarını da içeriyor.

Afyonkarahisar'da Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 'Şehrimiz Afyonkarahisar-Lezzetlerin Dilinden Şehir' temalı okul dergisi büyük ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi makamında ziyaret eden Yunus Emre Ortaokulu idarecileri ve öğretmenleri ile öğrencilerin kaleminden dökülerek hazırlanan ve içinde Sünnetci ile yapılan röportajın da yer aldığı "Şehrimiz Afyonkarahisar- Lezzetlerin Dilinden Şehir" temalı okul dergisi takdim edildi.

Ziyarette okul dergisinin tanıtımını yapan öğretmen ve idareciler devamında okulda yürütülen çalışmalar, sosyal, kültürel, sportif ve akademik başarılar üzerine Sünnetci'ye bilgilendirmelerde bulundular.

Ziyaret sonunda derginin diğer okullara ilham vermesi temennisinde bulunan Sünnetci, küçük misafirlerine oyuncak bebek hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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