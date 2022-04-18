Yunus Emre'nin cadde ve sokaklar yıkandı

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri yol yıkama ekibinin cadde ve sokaklarda başlattığı detaylı yıkıma ve temizlik çalışmaları Yunus Emre Mahallesi ile devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yoğun geçen kış aylarının ardından şehrin genelinde detaylı temizlik çalışması başlattı. Okmeydanı Mahallesi'nden başlayan cadde ve sokak yıkama ve genel temizlik çalışmaları Yunus Emre Mahallesi ile devam ediyor. Şehrin tüm ve cadde ve sokakları yıkanırken, yapılan uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, teşekkürlerini ileterek ekiplere mübarek ramazan ayında kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA