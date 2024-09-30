Yunus Emre Enstitüsü'nden Arnavutluk'ta Türkçe Kompozisyon Yarışması

Yunus Emre Enstitüsü'nden, Arnavutluk'ta Türkçe öğrenen öğrencilere yönelik "Dilim ve Dünyam" temalı kompozisyon yarışması düzenledi.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından Arnavutluk'un Tiran ve Draç şehirlerinde Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Türkçe eğitiminin verildiği liselere yönelik kompozisyon yarışması düzenlendi.

Türkçe öğrenen öğrencileri motive etmek amacıyla düzenlenen 'Dilim ve Dünyam' temalı kompozisyon yarışması yoğun ilgi gördü. Lisede öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlenen kompozisyon yarışmasında öğrenciler, yazdıkları anlamlı içeriklerle dilin kendileri için anlam ve önemini ortaya koydu.

Türk Dil Bayramı ve 26 Eylül Avrupa Diller Günü münasebetiyle, seçmeli Türkçe derslerinin verildiği okullarda düzenlenen Türkçe kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ise ödülleri verildi.

Bu çerçevede 'Dilim ve Dünyam' konulu kompozisyon yarışmasında birinciliği Draç Hafız Ali Podgorica Lisesinden 12'nci sınıf öğrencisi Meryem Mullaj, ikinciliği Tiran Asim Vokshi Yabancı Diller Lisesinden 12'nci sınıf öğrencisi Grejsi Mjalti, üçüncülüğü ise Tiran Hafiz İbrahim Dalliu Lisesinden 10'uncu Sınıf öğrencisi Fabiola Halili kazandı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Tiran Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, Eğitim Koordinatörü Çağatay Sünerin ve Okutman Anxhela Gjoni takdim etti. - ANKARA