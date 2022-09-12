Yunanistan tarafından taciz ateşine tutulan 'Anatolian' adlı gemi Zeytinburnu açıklarına demirledi Yerel Haberler Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bozcaada açıklarında taciz ateşine maruz kalan Komorlar Bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi Zeytinburnu açıklarına demirledi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bozcaada açıklarında taciz ateşine maruz kalan Komorlar Bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi Zeytinburnu açıklarına demirledi. 10 Eylül 2022 günü Bozcaada'daki uluslararası sularda 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından açılan taciz ateşine maruz kalan Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisi Zeytinburnu Sahili açıklarındaki bir alana demir attı. 'Anatolian' isimli gemi taciz ateşine tutulduğu esnada Türk Sahil Güvenlik botlarının gelmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etmişti. 'Anatolian' isimli gemi Çanakkale Boğazı'nda Karanlık Liman Bölgesine demirledikten sonra yapılan incelemelerinin ardından geminin seyrine izin verildi. 'Anatolian' bu sabah saatlerinde Zeytinburnu Ahırkapı'ya demirlediği görüldü. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Zeytinburnu Yunanistan Yerel Haberler

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