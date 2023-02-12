Yunanistan'da GSM operatörleri Türkiye ve Suriye ile iletişimi ücretsiz yaptı

Yunanistan'daki bazı GSM operatörleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de hasara neden olan deprem sebebiyle, Yunanistan'dan Türkiye ve Suriye'ye arama ve kısa mesaj gönderme işlemlerini ücretsiz hale getirdi.

Yunanistan'daki bazı GSM operatörleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de hasara neden olan deprem sebebiyle, Yunanistan'dan Türkiye ve Suriye'ye arama ve kısa mesaj gönderme işlemlerini ücretsiz hale getirdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilen depremlerin ardından dünyadan Türkiye ve Suriye'ye yardım yağıyor.

Yunanistan'daki Cosmote ve Vodafone Yunanistan GSM operatörleri de deprem bölgelerindeki yakınları ile iletişim kurmak isteyen kişiler için arama ve kısa mesaj gönderimini ücretsiz yaptı. Bu çerçevede, Yunanistan'dan Türkiye ve Suriye'yi aramak ve bu ülkelere mesaj göndermek 14 Şubat'a kadar ücretsiz olacak.

Öte yandan GSM operatörleri, çalışanlarına Türkiye ve Suriye için açılan yardım kampanyalarına destek vermelerini talep etti. - ATİNA