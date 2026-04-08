Yunanistan'dan 15 yaş altındakilere sosyal medya yasağı

Yunanistan da gençlerin sosyal medya kullanımına yasak getirdi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, artan kaygı, uyku sorunları ve çevrimiçi platformların bağımlılık yapıcı yapısını gerekçe göstererek 1 Ocak 2027 tarihinden yürürlüğe girecek yasakla 15 yaş ve altındaki çocukların Facebook, Instagram, TikTok ve Snapchat gibi sosyal medyaya erişimlerinin yasaklanacağını duyurdu. Miçotakis yasa tasarısının yaz aylarında onay için Parlamento'ya sunulacağını söyledi. "Yunanistan bu tür bir girişimde bulunan ilk ülkeler arasında olacak" diyen Miçotakis, kararı vermeden önce ebeveynlerle görüştüğünü bildirerek "Ancak bunun son olmayacağından eminim. Amacımız Avrupa Birliği'ni de bu yöne doğru itmek" ifadelerini kullandı.

Dijital Yönetişim Bakanı Dimitris Papastergiou, 1 Ocak 2027'den itibaren platformların kullanıcıları kısıtlaması aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Yunan hükümeti daha önce okullarda cep telefonlarını yasaklamış ve gençlerin ekran sürelerini sınırlamak için ebeveyn kontrol platformları kurmuştu.

Avustralya, Aralık ayında 16 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan ilk ülke olmuştu. - ATİNA

