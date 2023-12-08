Yunan adalarına vize serbestisi kararı Marmaris'te olumlu karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyaretleri dahilinde Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı ortak basın toplantısında yer alan konulardan biri olan Yunan adalarına 7 gün vize serbestisi verileceğine yönelik açıklamayla ilgili Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyaretleri dahilinde Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı ortak basın toplantısında yer alan konulardan biri olan Yunan adalarına 7 gün vize serbestisi verileceğine yönelik açıklamayla ilgili Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, bu kararın gayet olumlu olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Atina'daki görüşmelerinde vize serbestisi konusu da gündeme alındı. Görüşmede komşu iki ülkenin ortak kararıyla Türk vatandaşları, Ege'deki 10 Yunan adasını kapıda alınacak turist vizesiyle bir yılda 7 gün ziyaret edebileceği ön plana çıktı. Kararın uygulanma tarihi hakkında açıklamanın Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.

"İki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek adına gayet olumlu bir karar"

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, gündem konusu olan Yunan adalarına vize serbestisi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Dün Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu Atina ziyareti sonrası Yunanistan ve Türkiye arasında dostane ilişkiler üzerine bir bildirge yayınlandı. Bu bildirge kapsamında da Türk vatandaşlarına komşumuz Rodos ve Simi'nin de dahil olduğu 10 Yunan adasına yedi günlük vize serbestisi getirildi. Tabi iki ülke arasında ilişkilerin tekrar eski seviyeye gelmesi açısından oldukça olumlu bir gelişme. Gerek ticaret anlamında gerek turizm anlamında oldukça faydalı olacağını düşünüyoruz. Marmaris'te biliyorsunuz mavi yolculuğun merkezi konumundayız ve mavi yolculuk hususunda ilçemizi tercih eden misafirlerimiz tatilleri kapsamında bir iki gün de olsa Yunan adalarını ziyaret etmek istiyorlar. Bununla ilgili de bir engel söz konusuydu vizeden dolayı. Son yıllarda biliyorsunuz gerek vize randevularına gerek vize sürelerinde bir kısıtlama vardı Yunanistan tarafında. Ben bunun bu şekilde aşılacağını düşünüyorum. Bu konuda oldukça olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Marmaris'te Nisan ayından Aralık ayının ilk haftasına kadar her gün Rodos Adası'na gidiş dönüş feribotları sefer yapıyor. Aralık ayında ise hava durumu ve talep doğrultusunda haftanın belirli günlerinde iki veya üç kez sefer yapılmaya devam ediliyor. - MUĞLA