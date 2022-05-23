Yumurtayı göktaşı zanetti, panikledi - Haberler

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Yumurtayı göktaşı zanetti, panikledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yumurtayı göktaşı zanetti, panikledi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kümeste beslediği tavuğunun yumurtasını göktaşı zanneden 80 yaşındaki yaşlı adam "Korktum kaçtım, oğlumu çağırdım" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kümeste beslediği tavuğunun yumurtasını göktaşı zanneden 80 yaşındaki yaşlı adam "Korktum kaçtım, oğlumu çağırdım" dedi.

Kadirli ilçesine bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesinde oturan 80 yaşındaki Osman Çeribaş, evinin bahçesindeki kümeste beslediği tavukların yumurtladığı yerde yumurtalardan birisinin farklı olduğunu gördü. Yumurtaya benzeyen ancak dışının şeklinden dolayı yumurtayı göktaşına benzeten yaşlı adam durumu oğluna bildirdi. En sonunda göktaşı zannettiği yumurtayı tavuğun altından alan Osman Çeribaş, üzerinde yarık ve çizgiler olan yumurtayı görünce şaşırdı. Yumurtaları topluyordum. Bu yumurtayı farklı görünce korktum kaçtım. Oğlumu çağırdım. Oğlum geldi. Ben yumurta zannetmiyordum. Meğer yumurtaymış. Bir çöp yardımıyla yumurtayı tavuğun altından aldık. Sonra içeri götürdük inceledik, biz göktaşına benzettik ama göktaşı değilmiş yumurtaymış" dedi.

(Selçuk Şavran - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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