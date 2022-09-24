Yumurtası sıkışan muhabbet kuşu ameliyatla sağlığına kavuştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kent merkezinde sahibinin baktığı bir muhabbet kuşu yumurtlama anında yumurtası kanala sıkıştı.

Bir hayvansever; sahibi olduğu muhabbet kuşunun yumurtlama anında yumurtasının kanala sıkıştığını fark etmesi üzerine veteriner kliniğine getirdi. Veteriner hekim Gökmen Koç tarafından hemen gaz anestezi ile ameliyata alınan muhabbet kuşunun sıkışan yumurtası kırılarak alındı. Ameliyatın ardından hemen kendine gelen muhabbet kuşu yeniden sağlığına kavuştu.

Veteriner hekim Gökmen Koç, "Perşembe günü geldi hasta sahibi. Yumurta doğum ve boşaltım kanalından sıkıştığını gördük. Ama yapışmış yapışma yeri de kuşlarda kanatlılarda ovidukt dediğimiz yumurta kanalının son bölümü. Ovidukt dediğimiz olay gerçekleşmiş. Prolabsızda içerde ki organların dışarıya çıkması. Kesinlikle anesteziye almadan alabileceğimiz rahatlıkla değildi. Anesteziye almamız gerekiyordu. Anestezi sahibine risklerden bahsettik. Kanatlıların kuşların çok fazla reaksiyon gösterdiğini başarı şansının az olduğunu hasta sahibi de anlayışla karşıladı. Olması gereken o yumurtanın oradan uzaklaştırılmasaydı. Boşaltım dışkılama olmayacağı için maalesef ölüm gerçekleşecekti. Hasta sahibi de riskleri kabul etti. Ardından gaz anestezisine bağladık. İlaçlı anestezi yapmadık. Köpeklerde uygulanan anestezi değil. Dilek gaz anestezisine bağladık. Tabi entübe etmek imkansız. Gaz anestezi verdik. Kuşumuz 5 dakika içinde uyandı. En son aldığım görüşmeyle her şeyin yolunda olduğunu gördük. Yumurta oradan uzaklaştırıldı. Ovidukt dediğimiz ürüme organı da yırtılmıştı. Küçük bir deforme vardı orayı da diktik. Soğuk kompleks yaparak Ovidukt'u küçülttük. Tekrar yumurtlaya bilecek. Ancak 10 gün yumurtlamaması gerek. Vitamin takviyesi yapıyoruz bu dönemde. Yumurta tekrar Ovidukt'a girerse tekrar sıkıntı olabilir" dedi.